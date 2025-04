Pat astoņi starpgadījumi vienā vietā – sākta izmeklēšana par situāciju uz dzelzceļa pārbrauktuvēm

Turklāt viņš piebilst, ka šādos gadījumos vilcienam nereti ir jāveic piespiedu bremzēšana, lai izvairītos no sadursmes, un tā var apdraudēt vilcienā esošos pasažierus.

Vienlaikus birojs aicina visus iedzīvotājus, kas ikdienā kā autovadītāji vai kājāmgājēji izmanto pārbrauktuves vai arī dzīvo to tuvumā, sniegt birojam informāciju par novērotiem atgadījumiem vai to iespējamajiem iemesliem. TNGIIB saņemto informāciju apkopos un līdz ar izmeklēšanā gūtajiem faktiem izmantos darbā ar iesaistītajām pusēm, lai pilnveidotu visu satiksmes dalībnieku drošību to ikdienas gaitās.