Sāk pārbūvēt Daugavpils šosejas četru joslu posmu

Būvdarbus veic CBF SIA "Binders" par līgumcenu 25,14 miljoni eiro (ar PVN), projektu finansē no valsts budžeta. Būvuzraudzību nodrošina SIA Firma L4", projekta autors AS "Ceļuprojekts".

Neraugoties uz to, ka šosejas posmā no Nīcgales līdz Ļūbasta ezeram arī turpmāk būs atdalītas brauktuves un divas joslas katrā virzienā, arī pēc pārbūves maksimālais atļautais braukšanas ātrums tur saglabāsies 90 km/h. Tas saistīts ar to, ka dēļ pašvaldības iebildumiem pārbūves gaitā netiks likvidētas vairākas apgriešanās vietas. Apgriešanās vienā līmenī ar pamata trasi ir bīstams manevrs. Nākotnē, pieaugot satiksmes intensitātei, apgriešanas vietas tomēr tiks slēgtas, lai organizētu drošu satiksmi, apgriešanās varēs veikt rotācijas apļus mezglos.