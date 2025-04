Vai, iegādājoties auto numura zīmi, tā paliek pircēja īpašumā?

"Mans jautājums ir par CSDD izdotajām valsts numura zīmēm. Tagad tās piešķir AM rindas kārtībā un var arī par attiecīgu naudiņu (3 varianti) izvēlēties, kādu gribi. Kā tas iespējams, ka, izvēloties numura zīmi par naudu, es iegūstu tikai lietošanas tiesības, jo atgriešanas gadījumā man naudu neatgriež? Numura zīmi, kas atgriezta, CSDD nenodod glabāšanā, bet no jauna par attiecīgo summu nodod tālāk citam lietošanā, turklāt to var darīt vairākkārt. Kā vienu lietu (numura zīmi) var par naudu nodot lietošanā vēl un vēl, jo īpašumā valsts numura zīmi neiegūst? Pasi, kas arī ir valsts īpašums, kad beidzies lietošanas termiņš, utilizē, un no jauna neviens to neiegūst," vaicā kāds iedzīvotājs.