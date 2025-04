Noskaties Būvnieki nerēķinās ar cilvēkiem? Vērš uzmanību uz satiksmes problēmām Sarkandaugavā

Traģikomisku noformējuma piemēru te netrūkst. Piemēram, viena no zīmēm uzstādīta tādā augstumā, ka, pārvietojoties pa ietvi, gājējs var atsist galvu.

Uz dažām pagaidu zīmēm vēl ir manāmas iepriekšējo brīdinājumu “ķeskas” – no vienas puses, it kā varētu apsveikt par pieturēšanos pie “zero waste” principa, taču, no otras, tāds raibums šoferiem rada grūtības saprast, kas tur īsti domāts.