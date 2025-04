Ļoti bieza migla apgrūtina braukšanu visā Latvijā

Apgrūtināti braukšanas apstākļi uz valsts galvenajiem autoceļiem ir Vidzemes šosejas (A2) posmā no Rīgas līdz Raunai, Valmieras šosejas (A3) posmā no Murjāņiem līdz Stalbei, uz Rīgas apvedceļa (Salaspils-Babīte) (A5), Daugavpils šosejas (A6) posmā no Salaspils līdz Pļaviņām, Bauskas šosejas (A7) posmā no Rīgas līdz Dzimtmisai, Jelgavas šosejas (A8) posmā no Rīgas līdz Dalbei, Liepājas šosejas (A9) posmā no Rīgas līdz Kaģiem, kā arī Ventspils šosejas (A10) posmā no Rīgas līdz Kūdrai un no Ventspils līdz Strazdei.