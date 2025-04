Noskaties Raidījums: Vismaz 40 deputātu kandidātiem ir reputācijas riski

Tikt pie lemšanas novada vai valstspilsētas domē šajās pašvaldību vēlēšanās cer gandrīz seši tūkstoši kandidātu. Kā saskaitīja Latvijas Televīzijas raidījums “de facto”, vismaz 14 no viņiem šobrīd ir uz apsūdzēto sola. Vēl 10 politiķu iespējamos pārkāpumus šobrīd izmeklē. Un vēl pa desmitam ir gan to politiķu, kuru vainu neizdevās pierādīt, gan to, kurus savulaik atzina par vainīgiem noziedzīgu nodarījumu izdarīšanā, taču sodāmība nu jau ir dzēsta.