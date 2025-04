Noskaties Valsts kontrole pārmet birokrātijas mazinātājiem nihilismu un darbības imitāciju

Birokrātijas apkarošanai iesniegtos priekšlikumus varētu sadalīt trīs grupās: sarežģītajos, kur nepieciešams likumdevēja lēmums, nedaudz vienkāršākajos, par ko varētu lemt ministru kabinets un pavisam vienkāršajos, kuriem nemaz nebija jānonāk darba grupā, jo iestādes, kas to iesniedz, situāciju var atrisināt pašas. Tāds ir VID priekšlikums turpināt izstrādāt mobilo aplikāciju attaisnoto dokumentu iesniegšanai; Zāļu valsts aģentūrā likvidēt no covid laikiem palikušu speciālu nodaļu; Vai izveidot zvanu centru nacionālajā veselības dienestā. Satiksmes ministrija ierosina vienkāršot RailBaltica projekta rēķinu apmaksu, bet uzreiz piebilst, ka no aprīļa to tāpat darīs uzņēmums Eiropas dzelzceļa līnijas.