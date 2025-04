Braucams "Volvo" no LEGO klucīšiem piestās izstādē "Auto 2025"

No "Lego" klucīšiem izgatavotais automobilis ir iespaidīgs ne tikai ar saviem gabarītiem, bet arī funkcionalitāti – tas ir reāli braucošs spēkrats! Lai to panāktu, par pamatu konstrukcijas stingrībai tika izmantots cauruļu rāmis un metāla loksnes grīda. Vēl šim auto ir īsti riteņu diski un riepas, kā arī stūres mehānisms manevrēšanai. Tā kustību nodrošina elektromotors ar divu zirgspēku jaudu. Protams, uz dragreisa taisnes ar "Teslu" tādam stāties nav jēgas, bet ērtas pārvietošanas iespējas tas nodrošina – gan sēžot tajā iekšā, gan distancēti ar pulti. Tas šo projektu atšķir no citiem līdzīgiem dabīga mēroga auto projektiem no "Lego" klucīšiem.