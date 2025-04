Pastāv drauds iesaldēt sniegto atbalstu videi draudzīgu auto iegādei

Saskaņā ar Auto asociācijas datiem pieprasījums pēc jauniem un lietotiem elektroauto , kā arī jauniem ārēji uzlādējamiem hibrīdauto , ir būtiski audzis kopš pērnā gada jūlija, kad EKII atbalsts kļuva pieejams arī personām ar Goda ģimenes statusu jeb daudzbērnu ģimenēm. Šobrīd EKII atbalsts daudzbērnu ģimenēm ir pieejams 5000 līdz 9500 eiro apmērā, atkarībā no automašīnu veida un vietu skaita tajos.

"EKII atbalsts ir būtiski veicinājis pieprasījumu pēc videi draudzīgām jaunām un lietotām automašīnām daudzbērnu ģimeņu vidū. Kopumā deviņu mēnešu laikā daudzbērnu ģimenes ar EKII atbalstu iegādājušās 13 % no visām videi draudzīgām vieglajām automašīnām Latvijā. Tāpat daudzbērnu ģimenes ir nodevušas norakstīšanai teju 29 % no visām norakstītajām automašīnām ar iekšdedzes dzinējiem, tā saņemot vēl papildu atbalstu līdz 2000 eiro apmērā. "Iesaldējot" pieeju EKII atbalstam, kamēr ministrija veic stratēģijas izstrādi, tiks ne vien apdraudēta simtiem ģimeņu iespēja iegūt personīgo transportu, bet arī kopumā interese par videi draudzīgiem automobiļiem," papildina Kulbergs.

Ņemot vērā Ceļu satiksmes drošības direkcijas 2024. gada datus, EKII programma ir devusi būtisku pienesumu CO2 emisiju samazināšanā, indikatīvajam CO2 emisijas samazinājumam atbalsta projektos sasniedzot 24 111 360 CO2, kg. Vienlaikus EKII programma ir radījusi nozīmīgu devumu arī videi draudzīgu auto reģistrācijām. Laika posmā no 2022. gada 1. janvāra līdz 2025. gada 2. aprīlim Latvijā ir reģistrēti 8811 vieglie elektromobiļi (ieskaitot jaunus un lietotus), un 33,99 % no tiem ir iegādāti ar EKII atbalstu. Minētajā laika posmā reģistrēti arī 1902 ārēji lādējami hibrīdauto, no kuriem 38,07 % ir iegādāti ar EKII atbalstu.