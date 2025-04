Aizmirsi iegādāties OCTA, bet ceļā gadās fotoradari. Cik sodus piemēro diennakts laikā?

Kāda iedzīvotāja vaicā: "Izbraucot no mājām, aizmirsu iegādāties savam auto OCTA apdrošināšanu, par to atcerējos, kad atgriezos mājās. Pa ceļam bija vairāki radari, kā arī policijas busiņš. Šodien saņēmu soda paziņojumu no policijas busiņa. Vai man ar laiku atnāks arī sodi no radariem, kas bija ceļā? Ja man ir sods no policijas busiņa un, iespējams, vēlāk atnāks sodi no radariem, vai tie summējas? Vai tomēr likums paredz, ka par braukšanu bez OCTA var sodīt tikai vienreiz dienā?"