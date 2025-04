Salacas pagaidu tilta konstrukcijas ietekmēja temperatūru svārstības

Tilta apsekošanu pirmdienas vakarā veica būvuzņēmējs, pagaidu tilta konstrukcijas projektētāji no SIA "Vektors T", kā arī būvuzraugs no AS "Ceļuprojekts" un VSIA "Latvijas Valsts ceļi" tiltu inženieri. Ir izstrādāts papildu monitoringa plāns, kas tiks realizēts turpmāko 4-5 dienu laikā, lai novērotu tilta konstrukcijas pie temperatūras svārstībām.