Sabiedriskais transports Rīgā Lieldienās kursēs pēc brīvdienu grafika

Rīgas pašvaldības maksas autostāvvietas, kuras apkalpo "Rīgas satiksme", piektdien, svētdien un pirmdien varēs izmantot bez maksas. 19.aprīlī maksas stāvvietas darbosies kā ierasts sestdienā - A, B, C, D tarifu zonās darba laiks no plkst.9 līdz 17, R tarifu zonā darba laiks no plkst.6 līdz 24.