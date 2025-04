Palielinājušies valsts prezidenta uzkrājumi bezskaidrā naudā

No uzkrājuma summas 148 924 eiro bija AS "Swedbank" kontā, bet 1103 eiro - tiešsaistes bankā "Revolut". Vēl 4213 eiro veidoja uzkrājums dzīvības apdrošināšanas kompānijā "Swedbank Life Insurance SE" Latvijas filiālē, bet 24 902 eiro bija "Swedbank atklātajā pensiju fondā".

Pērn Rinkēvičs algā no Valsts prezidenta kancelejas saņēmis 103 262 eiro, procentos no AS "Swedbank" - 209 eiro, savukārt procentos no Valsts kases - 12 288. Tāpat Valsts prezidents saņēmis kompensāciju no "Compensa Vienna Insurance Group" Latvijas filiāles 298 eiro apmērā.