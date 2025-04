Kā ukraiņu titāns caur Igauniju pārvēršas krievu raķetēs

Uzņēmuma darbība atgādina shēmu, par kuru “Postimees” rakstīja pagājušā gada maijā : toreiz tika ziņots, ka dažādi titāna oksīdi, piemēram, ilmenīta un rutila koncentrāti, no Ukrainas valstij piederoša uzņēmuma ar Igaunijas uzņēmumu starpniecību tika piegādāti Krievijai, tostarp valsts aizsardzības koncerna “Rostec” rūpnīcām. Taču šoreiz runa ir par citiem uzņēmumiem – “ExpoGroup” un “Alus Grupp” – un citu preču grupu: titānu. Uz šo materiālu neattiecas Eiropas Savienības sankcijas .

Lai saprastu vispārējo kontekstu, ir nedaudz jāpastāsta par situāciju titāna rūpniecībā. Pagājušā gada nogalē Ukrainas domnīcas StateWatch mediju projekts Trap Aggressor detalizēti aprakstīja Krievijas saikni ar titāna rūpniecību. Kamēr Krievija joprojām ir atkarīga no titāna izejvielu importa, Rietumvalstis, it īpaši aviācijas nozarē, savukārt ir atkarīgas no Krievijā pārstrādāta titāna. Tieši šīs savstarpējās atkarības dēļ uz titānu nav attiecinātas Rietumvalstu sankcijas. Tā pielietojuma joma, protams, ir plaša, bet fakts