Itālija plāno šogad atvēlēt aizsardzībai vismaz 2% no IKP

Itālija, kas ir viena no NATO dibinātājām, ir viena no valstīm, kas vēl nav sasniegusi alianses 2014.gadā izvirzīto mērķi atvēlēt aizsardzībai vismaz 2% no IKP. 2024.gadā Itālijas aizsardzības tēriņi sasniedza 1,49% no IKP, liecina NATO aplēses.