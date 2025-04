Medijs: ASV vairs nopietni neapsver jaunas ieroču piegādes Ukrainai

Donalda Trampa administrācija aizvien biežāk vērtē Ukrainas jautājumu no pozīcijas “ko mēs par to saņemam”, nevis “kā mēs varam palīdzēt”. Saskaņā ar ASV Drošības padomes bijušās padomnieces Krievijas jautājumos Fionas Gillas teikto, Tramps vēlas tieši sadarboties ar Maskavu, pat ja tas nozīmē izslēgt Ukrainu no sarunu procesa.