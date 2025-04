Horoskops ceturtdienai, 24. aprīlim

Pilnmēness ietekmē aktuālas kļūs veselības un darba lietas – iespējams, sajutīsi vajadzību mainīt ikdienas ritmu. Vari būt jūtīgs pret apkārtējo haosu vai nepilnībām – centies koncentrēties uz to, ko vari kontrolēt. Laba diena, lai atteiktos no kāda kaitīga ieraduma. Darba vietā iespējami pārpratumi, taču ar skaidru komunikāciju tos varēs novērst. Vakarā nepieciešams atslēgties no sociālās kņadas.