Foto Baisa nakts: Krievija apšauda Ukrainu ar 215 raķetēm un droniem

Krievija uzbruka ar 11 ballistiskajām raķetēm "Iskander-M", kas tika palaistas no Krievijas Brjanskas, Voroņežas un Kurskas apgabaliem, 37 raķetēm "H-101", kas tika palaistas no bumbvedējiem "Tu-95" no Saratovas apgabala, un sešām raķetēm "Iskander-K", kas tika izšautas no Ukrainas Doneckas apgabala. Vēl 12 raķetes "Kalibr" tika palaistas no Melnās jūras un četras vadāmās raķetes "H-59/H-69" tika palaistas no taktiskās lidmašīnas Belgorodas apgabalā.