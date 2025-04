Komentējot to, vai šādas sistēmas ieviešanas izmaksas nebūtu pārāk dārgas, ekspremjers sprieda, ka tās ieviešanu varētu sākt pieticīgāk. Dārdzība varot būt visai nosacīta, jo esot jāsalīdzina visas izmaksas, tostarp arī slēptās, ko Latvijas iedzīvotāji maksā par saviem veselības aprūpes izdevumiem, kas proporcionāli citām ES valstīm esot lielāki.

Privāts apdrošinātājs spēšot atrast kopīgu valodu ar jebkuru slimnīcu, nodrošinot iestādei samaksu no apdrošinātāja, uzskata Repše. Viņa ieskatā, jau šobrīd starp apdrošinātājiem ir pietiekami liela konkurence, tāpat tiem ir liela pieredze citu pakalpojumu nodrošināšanā.

Diskutējot par to, kādi konkrēti pakalpojumi būtu iekļaujami šādā veselības aprūpes modelī, ziņojuma autors sprieda, ka tas būtu vēl "smalki diskutējams jautājums". Ne visus pakalpojumus vajadzētu pārņemt tieši no Nīderlandes "groza" - pakalpojumu grozu var pielāgot atbilstoši vajadzībām, tostarp lemjot par zobārstniecības un onkoloģijas pakalpojumu pievienošanu.

Kontrolēta konkurence Nīderlandes sistēmā nozīmē, ka privātie veselības apdrošinātāji no vienas puses konkurē par klientiem jeb apdrošināšanas ņēmējiem, piedāvājot valsts noteikto pamata apdrošināšanas programmu par pēc iespējas izdevīgāku cenu, bet, no otras puses, iepērk veselības aprūpes preces un pakalpojumus no piegādātājiem un pakalpojumu sniedzējiem uz pēc iespējas labākiem nosacījumiem.