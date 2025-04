Agresīvs pasažieris piekauj taksometra vadītāju: tiesai atkārtoti jāskata krimināllieta

No lietas materiāliem izriet, ka apsūdzētais vīrietis nakts laikā, izmantojot lietotni "Bolt", izsauca taksometru. Pēc taksometra ierašanās apsūdzētais apsēdās priekšējā pasažiera sēdeklī. Taksometra vadītājs apsūdzētajam lūdza precizēt braukšanas galamērķi, bet apsūdzētais izteica neapmierinātību, ka pirms tam taksometrs bija ieradies tālāk no sākotnējās izsaukuma vietas, un izteicās rupjiem vārdiem par taksometra vadītāju.

Konflikta laikā apsūdzētais sāka zvanīt uz vienoto ārkārtas palīdzības izsaukuma numuru 112, informējot Valsts policiju (VP) par notiekošo. Savukārt brīdī, kad cietušais palūdza apsūdzētajam izkāpt no taksometra, lai pats varētu ziņot VP par agresīvu klientu, apsūdzētais paņēma taksometra vadītajam piederošo telefonu bez nodoma to nolaupīt un izkāpa no taksometra, pēc kā devās prom, lai kavētu cietušā iespējas sazināties ar likumsargiem.