Ielu remontiem Rīgā tērēs ap 30 miljoniem eiro

Rīgā tiks remontētas 52 asfaltētas ielas vai to posmi 500 000 kvadrātmetru platībā. Savukārt vēl 60 ielās vai to posmos plānots nomainīt segumu uz dubultās virsmas apstrādes segumu 77 500 kvadrātmetru platībā.

Kā aģentūru LETA informēja Rīgas domes Ārējās komunikācijas nodaļa, lielākie brauktuvju asfalta seguma uzlabošanas darbi plānoti Ganību dambī, posmā no Pētersalas ielas līdz tiltam pār Sarkandaugavu, Vecāķu prospekta posmā no Emmas ielas līdz Palejas ielai, Kārļa Ulmaņa gatves posmā no Liepājas ielas līdz Jaunmoku ielai un Biķernieku ielas posmā no Ulbrokas ielas līdz Juglas ielas rotācijas aplim.