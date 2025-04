Krasta apsardzei piešķir tiesības nepieciešamības gadījumā atstādināt kapteini no kuģa vadības

Pēc AM minētā, tas nozīmē, ka Krasta apsardze, izpildot likumā noteikto uzdevumu, aizturot kuģi un nogādājot to ostā vai enkurvietā, ierobežo personu brīvu pārvietošanos, kā arī par kuģa nogādāšanu ostā var rasties izdevumi trešajām personām piemēram, ostu velkoņiem un ostām.

Līdz šim gadījumos, kad Krasta apsardzei, pildot likumā noteiktos uzdevumus, ir bijis nepieciešams nogādāt kuģi ostā vai enkurvietā, samaksu par saistītajiem izdevumiem kuģa īpašnieks ir veicis brīvprātīgi, norādīja AM. Taču, ņemot vērā minēto problemātiku, nav garantēts, ka kuģa īpašnieks sadarbosies un veiks samaksu bez likumā noteikta pienākuma to darīt, priekšlikumu pamatoja AM.