Grimstošā Skanste un Lukašenko draugs. Kā Rīgas domei veicās ar lielajām investīcijām

Pats al Abars kā līdzīgu Rīgas projektam min savu Belgrade Waterfront Serbijā. Tur gan luksusa apartamentus apmaksāja iedzīvotāji no saviem nodokļiem.

Rīgas domes attīstības departamentā stāsta – attīstītāji vēlas, lai pašvaldība par savu naudu pārbīda Eksporta ielas posmu starp Andrejsalu un Vanšu tiltu. Iela tagad iet caur Šleseru, Šķēļu un Esterkina zemi, bet pilsētas plānos iezīmēta nostāk no Daugavas. "Starp braucamo daļu un krastmalu ir ļoti šaura teritorija, to nevar izmantot apbūvei. Agri vai vēlu tas būtu jādara, bet tas ir dārgi – jāpārceļ ir arī visas apakšzemes komunikācijas," komentē Purmale. Waterfront interesējot arī tramvaja līnijas pagarināšana, pasažieru ostas temināļa pārcelšana tālāk no centra un vairāku krustojumu pārbūve.