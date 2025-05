Vai Tramps sagraus arī ASV maigo varu?

Vara ir spēja likt citiem darīt to, ko tu vēlies. To var panākt ar piespiešanu (“pātaga”), piekukuļošanu (“burkāni”) un pievilināšanu (“medus”). Pirmie divi paņēmieni ir “stingrās varas” veidi, savukārt pievilināšana ir “maigā vara”. Maigā vara attīstās no valsts kultūras, tās politiskajām vērtībām un ārpolitikas.