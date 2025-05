"Es apsveru iespēju atņemt trīs miljardus dolāru grantu naudas ļoti antisemītiskajai Hārvardai un piešķirt to arodskolām," paziņoja Tramps. Viņš arī izvirzīja jautājumu par ārzemju studentu izslēgšanu no Hārvarda universitātes, norādot, ka gaida no skolas sarakstu ar ārzemju studentiem.