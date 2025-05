ASV sāks anulēt vīzas studentiem no Ķīnas

Ķīna ir otrā lielākā ārvalstu studentu izcelsmes valsts ASV, atpaliekot tikai no Indijas. Savienotajās Valstīs 2023./2024.mācību gadā bija vairāk nekā 270 000 studentu bija no Ķīnas, kas veidoja aptuveni ceturto daļu no visiem ārvalstu studentiem ASV. Gandrīz visos gadījumos studenti no Ķīnas par mācībām ASV augstskolās maksā paši.