Oficiāli Maska “īpašā valdības darbinieka” statuss, kas ļauj strādāt valdībā 130 dienas gadā, ir beidzies. Taču neoficiāli zināms, ka viņš jau tika izstumts no Trampa politikas veidošanas procesa dažādu domstarpību dēļ. DOGE – Maska izveidotais Valdības efektivitātes departaments – kļuva par publisku zibensnovedēju visām administrācijas kļūdām. “Ja kaut kur notika kas slikts – mēs par to tikām vainoti, pat ja mums ar to nebija nekāda sakara,” Masks pirms amata atstāšanas sacījis izdevumam “Washington Post”.