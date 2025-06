Starp akmeņiem sēž Sudrabu Edžus, gariem matiem un bārdu, domīgs, caururbjošu skatienu. Neraugoties uz to, ka 1957. gadā tēlnieka Ojāra Siliņa radītajam piemineklim ir valsts nozīmes kultūras pieminekļa statuss, to demontēja un aizvāca no Kronvalda parka, kur tas stāvēja tiltiņa galā aiz Nacionālā teātra. Pirms gada turpat netālu, Latvijas Nacionālajā teātrī tika iestudēts rakstnieka slavenākais darbs "Dullais Dauka” par puiku, kuru uz priekšu dzen alkas izzināt pasauli, redzēt plašāk, neieslīgt rutīnā.