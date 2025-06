Latvijas Krievu savienība apstrīd vēlēšanu rezultātus Liepājā

Osipovas ieskatā, trūkstošie vēlētāji "tika vienkārši nozagti no saraksta" vai arī pazuda tehniskas kļūdas dēļ. Iesniegumā apgalvots, ka balsošanas dienā ap plkst.13.50 230.iecirknī esot fiksēta balsošanas urnas pārvietošana. Osipova atsaucas uz aculiecinieku liecībām, ka urnu vēlēšanu iecirknī esot ienesuši vairāki cilvēki, kamēr pārējās balsošanas urnas palikušas bez uzraudzības.

Osipova arī pamanījusi neatbilstības informācijā par ārvalstīs nodotajām balsīm - vispirms balsošanas naktī oficiālajā tīmekļvietnē publicēta informācija, ka no ārvalstīm nodotas 64 balsis, bet vēlāk to skaits esot samazinājies. Lai arī balsošana notiek slēgti un balss saturs nevienam nav jāatklāj, partija zinot, ka par to ārzemēs esot nobalsojuši vismaz seši cilvēki, bet ieskaitītas tikai divas.