Tuvajos Austrumos iestrēgušie Latvijas valstspiederīgie aizvien gaida evakuācijas reisus

Otrdien no Izraēlas galvaspilsētas Telavivas uz Jordāniju izbraukuši 11 Latvijas valstspiederīgie. Sākotnēji bija paredzēts, ka viņi otrdienas vakarā ar Lietuvas rīkoto evakuācijas lidojumu tiks nogādāti Viļņā, tomēr pagaidām tas vēl nav noticis. ĀM aģentūrai LETA skaidroja, ka tas saistīts ar dažādiem apstākļiem, tomēr svarīgākais, ka šie cilvēki ir izkļuvuši no Izraēlas.

Vienlaikus no Jordānijas šodien tiek organizēta izlidošana arī ar Slovākijas militāro reisu. Uz to Jordānijā plānojuši doties 20 Latvijas valstspiederīgie.

Šobrīd izceļošanas iespējas no Izraēlas ir uz Ēģipti caur Tabas robežpunktu un uz Jordāniju caur "Allenby bridge" robežpunktu (atvērts no plkst.9 līdz 14), "Jordan River" robežpunktu (atvērts no plkst.9 līdz 16), "Yitzhak Rabin" robežpunktu (atvērts no plkst.8 līdz 20).