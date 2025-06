Pērn ēnu ekonomika Latvijā sarukusi līdz 21,4%

Pētījums parāda, ka 2024.gadā ēnu ekonomika Latvijā sarukusi līdz 21,4% no IKP, kas ir par 1,5 procentpunktiem mazāk nekā 2023.gadā. FM norāda, ka šis ir pietiekami būtisks progress, kas apliecina ēnu ekonomikas ierobežošanas plānā iekļauto pasākumu pozitīvo ietekmi, sevišķi nezināmas izcelsmes skaidrās naudas aprites ierobežošanā, kas veicinājusi arī uzņēmēju labvēlīgāku attieksmi pret valsts institūcijām un tiesiskās vides uzlabojumiem.

Kā pauž ministrijā, īpaši nozīmīgs progress panākts "aplokšņu algu" jomā - šī ēnu ekonomikas sastāvdaļa samazinājusies par 2,9 procentpunktiem, sasniedzot 20,7% no vidējās algas. Vērojams arī darbinieku neuzrādīšanas kritums - šobrīd bez līguma nodarbināto īpatsvars ir 10,9%, kas ir par 0,8 procentpunktiem mazāk nekā 2023.gadā.

Pozitīvas pārmaiņas redzamas arī uzņēmējdarbības vides vērtējumā. Uzņēmēju apmierinātība ar Valsts ieņēmumu dienesta (VID) darbu ir pieaugusi no 3,47 līdz 3,60 punktiem (piecu punktu skalā). Nodokļu politikas vērtējums savukārt uzlabojies no 2,60 uz 2,65 punktiem, bet attieksme pret biznesa likumdošanas kvalitāti ir augusi no 3,04 uz 3,06 punktiem.