Lībiņa-Egnere: Drošības iestādes neapšauba bildes ar Rimšēviču autentiskumu

Sīkāk šo jautājumu gan viņa nekomentēja. Viņa pastāstīja, ka šodien komisijas sēdes tēma bija ieplānota jau agrāk - tika diskutēts par kiberdrošības jautājumiem, tāpat komisija pieskaras arī aktuālajiem notikumiem. Lībiņa-Egnere gan atturējās sniegt plašāku informāciju par slēgtajā komisijas sēdē pārrunāto, norādot, ka dienesti snieguši savus ziņojumus.

Lūgta paust viedokli par Aizsardzības ministrijas (AM) otrdien izplatīto paziņojumu, ka no ārienes tiek organizēts plašs mēroga informācijas uzbrukums pret Latviju, politiķe arī atturējās no plašākiem komentāriem. Viņa tikai norādīja, ka par Latviju ir pastiprināta interese, un šādi gadījumi, kas norisinās pēdējo dienu laikā, var tikt izmantoti.

Kā ziņots, AP šonedēļ publicēja rakstu, kurā «Norvik bankas» lielākais akcionārs Grigorijs Guseļņikovs apgalvoja, ka Rimšēvičs gadiem ilgi izspiedis kukuļus no viņa vadītās kredītiestādes.

Tāpat rakstā vēstīts, ka 2010.gadā Rimšēvičs devies uz Krieviju, šķiet, lai piedalītos medībās, kā varot spriest pēc AP rīcībā esošajām fotogrāfijām, kurās viņš it kā redzams saviesīgā atmosfērā kopā ar Krievijas Informāciju tehnoloģijas izpētes institūta vadītāju Piļščikovu. Šis institūts ir valstij piederošs militāro tehnoloģiju uzņēmums, kas pakļauts ASV sankcijām. Rakstam pievienota arī fotogrāfija.

Rimšēvičs otrdien preses konferencē neizslēdza, ka aģentūras AP publicētā fotogrāfija, kurā viņš redzams saviesīgā atmosfērā kopā ar Krievijas Informāciju tehnoloģijas izpētes institūta vadītājam Dmitrijam Piļščikovam līdzīgu personu, varētu būt falsificēta. «Manā arhīvā tādas bildes nav, es tiku informēts, ka šī foto ir montēta un falsificēta,» sacīja Latvijas Bankas prezidents.

Viņa advokāts Saulvedis Vārpiņš žurnālistiem paziņoja, ka, visticamāk, saistībā ar šo fotoattēlu tiks gatavots iesniegums Drošības policijai (DP).

Ministru prezidents Māris Kučinskis (ZZS) un finanšu ministre Dana Reizniece-Ozola (ZZS) AS «Norvik banka» vadības aktivitātes ārvalstu medijos uzskata par provokāciju un vēršanos pret valsti.