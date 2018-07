«Pasaules rauga tirgus vērtība ir 10 miljardi eiro. Jūs negribētu daļu no tiem? Šobrīd vairāk nekā 90% no pasaulē pieejamā rauga ir ģenētiski modificēts, un ir tikai 15 rauga veidi, ko tirgo vien pāris uzņēmumi. Nevajag būt mārketinga ekspertam, lai zinātu, ka cilvēki patērēs dabisku raugu no Latvijas mežiem. Jūs ar to varētu radīt aptuveni 25 000 darbavietas, bet tam vajag biologus un citus zinātniekus, tāpēc jāinvestē zinātnē,» sacīja Pauli.