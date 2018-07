Eksperts sliecās domāt, ka Helsinku tikšanās ne tik daudz būs jāvērtē pēc tā, kas no kādas no pusēm tiks publiski pateikts, cik pēc tā, kādas darbības no Krievijas vai ASV sekos pēc tam. Tieši šī iemesla dēļ Tramps vēlas, lai tikšanās notiktu bez padomnieku klātbūtnes, pieļāva profesors.