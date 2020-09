Svarīgākie jautājumi un atbildes par 11. septembra teroraktu

11. septembra teroraktu laikā izdzisa 2996 cilvēku dzīvības un tika ievainoti vairāk nekā 6000 cilvēki, kas šo traģēdiju padarīja par nāvējošāko uzbrukumu ASV to pastāvēšanas vēsturē.

Deviņpadsmit teroristi, kas bija iesaistīti uzbrukumos, bija no Saūda Arābijas, bet pārējie – no Apvienotajiem Arābu Emirātiem, Ēģiptes un Libānas. Daudzi no viņiem bija dzīvojuši Eiropā un Amerikā.