Šomēnes, 20. jūlijā, aprit 21 gads kopš skaļākā un, kā atzīst paši policijas darbinieki, mīklainākā bērna nolaupīšanas gadījuma Latvijas vēsturē. Desmit gadus veco Daci Ramati siltā jūlija vakarā nezināms vīrietis ar melnu velosipēdu aizveda no rotaļu laukuma Saldū. Kopš tās dienas meiteni neviens vairs nav redzējis, viņai tagad būtu 32 gadi. Portāls TVNET, iesākot rakstu sēriju " Latvijas pazudušie bērni ", atkārtoti publicē rakstu par vienu no skaļākajiem bērnu pazušanas gadījumiem Latvijā. Raksts tapis 2017. gada 20. jūlijā.

Šis bija pirmais un līdz šim neizskaidrojamākais bērna nolaupīšanas gadījums Latvijas vēsturē. Dīvaini, ka svešinieku ar melno velosipēdu nedz pirms, nedz arī pēc tam neviens vairs netika manījis - no nekurienes izniris, viņš nekurienē pazuda, atstādams aiz sevis bēdu sagrautu ģimeni un simtiem neatbildētu jautājumu. Iespējams, viņš šajā brīdī kādā Latvijas pilsētā pārvietojas sabiedriskajā transportā, stāv rindā veikalā pēc piena, paiet mums garām uz ielas, visu mūžu glabādams tumšo noslēpumu, par kuru neviens nenojauš.

1998. gada 20. jūlija vakars ne ar ko īpašu neatšķīrās no citām dienām mazajā, miegainajā Saldus pilsētiņā. Tā bija pirmdiena. Bērni bariņos spēlējās māju pagalmos, vecāki gatavoja vakariņas, kāds bija devies vakara pastaigā ar suni, cits – rakājās piemājas dārziņā. Pēc pulksten 17.30 desmit gadus vecā Dace kopā ar vēl diviem bērniem – desmit gadus veco Krišjāni un piecus gadus veco Līziņu - spēlējās pie Cieceres internātskolas.

Arņa Gaiļa sagurušās acis ieurbušās punktā aiz horizonta, viņš līdzinās policistiem, kādus kino industrija mums rāda darbadienu vakaru seriālos – asi sejas vaibsti, dienesta cilvēka staltā stāja un nemanāma vientulības klātbūtne, kādu parasti var sajust to profesiju cilvēkos, kuri īpaši nedrīkst vai nevar mājās ar tuviniekiem mīļi pačalot par savām ikdienas darba gaitām.

Cieceres internātskola, no kuras 1998. gada 20. jūlijā nezināms vīrietis ar riteni aizveda Daci Ramati.

Tomēr bērnu liecības bija nekonkrētas, iespējams, viņi to izdomāja tobrīd gaisā virmojošās atmosfēras un informācijas dēļ.

«Pirmajā meklēšanas nedēļā mājās iznāca pabūt tikai dažas stundas. Meklējām līdz vēlai naktij un līdz ar pirmajiem saules stariem jau piecos no rīta sākām atkal,» atceras Gailis. Saldū dienu un nakti dežurēja īpašā reaģēšanas grupa, kas jebkurā brīdī bija gatava izbraukt un sākt meklēšanu vai pārbaudīt aizdomīgus vīriešus. Pilsētiņā strauji izplatījās baumas par maniaku.

Pēc liecinieku liecībām vīrieša fotorobotu zīmēja policijas mākslinieks no Rīgas.

Atšķirībā no Ivana Berladina meklēšanas pasākumiem toreiz policijas rīcībā nebija nedz tāda brīvprātīgo skaita, nedz armijas spēku, nedz tehnoloģiju, pat helikoptera nebija. No Valsts policijas atsūtīja palīgos līķu meklēšanai speciāli apmācītu suni. Mobilos telefonus tobrīd izmantoja vien daži augstākus amatus ieņemošie policijas darbinieki, internets Latvijā bija «bērna autiņos», tas bija pieejams tikai dažiem «izredzētajiem», par sociālās saziņas tīkliem nemaz nerunājot. Nebija ziņu portālu, lauku rajonos arī televizora nebija katrā mājā. Informācija par pazudušo meitenīti tika izplatīta vietējā un vēlāk arī valsts līmeņa laikrakstos, televīzijā un radio.

Policijai jau no paša sākuma bija skaidrs, ka noticis noziegums – slepkavība vai cilvēka nolaupīšana. Toreiz nebija nekādas pieredzes pazudušu bērnu meklēšanā. «Meklēšanas metodika bija izstrādāta jau kopš padomju laikiem, bet praktiskā puse bija uz mūsu pleciem.» Regulāri nācies atskaitīties tā laika Galvenās Kriminālpolicijas pārvaldes vadītājam Aloīzam Blonskim.

Arī Daces pazušanas laikā, tāpat kā Ivana meklēšanas periodā cilvēki bija ļoti atsaucīgi, atceras Gailis. Tika pamanīts katrs aizdomīgais vīrietis pilsētiņā. Bijis gadījums, kad bērnu rotaļu laukumā ievērots kāds vīrietis, kurš sēdējis un skatījies uz bērniem. Esot uzturējies tur ilgu laiku, aizgājis, nācis atpakaļ. Sieviete, kura to redzējusi, nekavējoties ziņojusi policijai, taču tas izrādījies kāds vietējais, kuram tur bija norunāta tikšanās. Vīrietis neesot ņēmis ļaunā policijas interesi par viņu, jo jau paredzējis, ka viņš varētu šķist aizdomīgs.

Gailis uzskata, ka Dace ir nogalināta – vest pāri jūrai vai robežām bērnu būtu riskanti, turklāt to noteikti kāds būtu pamanījis. No otras puses, visi zina bēdīgi slaveno notikumu ar trīs meitenēm ASV. Trīs jaunās sievietes - Mišela Naita, Amanda Berija un Džīna Dehesusa - pazuda Ohaio, ASV Klīvlendas štatā, laika posmā no 2002. gada līdz 2004. gadam. Viņas nolaupīja bijušais skolas autobusa šoferis Ariels Kastro, kurš jaunās sievietes izvaroja un turēja gūstā līdz 2013. gada 6. maijam, kad viņām izdevās aizbēgt.