Arī Slītere nav pasargāta no aizdegšanās

Viena no Latvijas skaistākajām dabas teritorijām – Slīteres nacionālais parks - nav pasargāts no ugunsgrēka draudiem, jo valsts aizsargātajā apvidū nav neviena uguns novērošanas torņa. Tuvākais atrodas vairāk nekā desmit kilometru attālajos Kaļķos, no kurienes liesmas, ja tās izceltos Kolkā, nebūtu pamanāmas.