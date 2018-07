Nolīgt interjera dizaineru vai ne? Tāds ir jautājums

Viens ir pavisam skaidrs – veidojot interjeru pašam, nav lieki jāiztērē nauda, lai noalgotu interjera dizaineru. Mājas iekārtojums patiešām būs personiskāks un atspoguļos mājinieku gaumi. Turklāt, ja kāds no mājiniekiem pirms tam ir izveidojis iepriekšējā mājokļa dizainu, kāpēc gan nedarīt to vēlreiz? Tāpat arī interjeru var veidot vairākās daļās – ja līdzekļi neļauj iekārtot visu mājokli nekavējoties, sākotnēji var veikt remontu, tad pēc mēneša iepirkt mēbeles vai tās pasūtīt, bet vēl pēc mēneša iepirkt dekoratīvus priekšmetus vai arī sākt iekārtošanu vienā no telpām.