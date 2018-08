Burka, parandža vai nikābs. Nākotne ar visu ticību cilvēkiem.

Protestēt vajag. Sabiedrības viedokļu polifonijai tas nepieciešams tāpat kā „C“ vitamīns nogurušajam pavasarī. Taču ticības ārēja atribūtika, manuprāt, nav godprātīgākais veids kā apliecināt savu pielūgsmi Dievam. Neviens no mums nav tik vecs, lai neiemācītos ko jaunu. Nedomāju, ka mūsu ielas un laukums drīz iekaros „spoki“ melnos tērpos un ir pamats baidīties no islāmistu armijas kaujiniekiem kaimiņos. Tik primitīvi šādas lietas vairs nenotiek. Kamēr visu laiku baidāmies no nākotnes un pagātnes pieredze tur mūs stresā, nav laika saprast nākotni. To pašu, kas pienāks bez burkām un krustiem. Vienkārši pienāks kopā ar visu ticību cilvēkiem.