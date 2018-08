Ikvienam zināms, ka mazkustīgs, sēdošs dzīvesveids var radīt nepatīkamas sekas – palielinātu ķermeņa masu un dažādas slimības. Viena no tām ir hemoroīdi. Šī ir diezgan delikāta problēma, par kuru liela daļa cilvēku kaunas runāt, tādēļ vēršanās pie ārsta notiek tikai tad, kad slimība jau progresējusi. Par to, kā izvairīties no hemoroīdiem un ko darīt, ja slimība tomēr piemeklējusi, plašāk stāsta farmaceite Ieva Zvagule.