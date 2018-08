Oktobrī tiks indeksēts viss pensijas un atlīdzības apmērs, ja tas nepārsniedz 382 eiro. Savukārt tām pensijām un atlīdzībām, kuras ir lielākas par 382 eiro, indeksēs daļu no piešķirtās summas - 382 eiro. Palielinājums būs atkarīgs gan no pensijas un atlīdzības apmēra, gan piemērojamā indeksa. Izņēmums ir politiski represētās personas, personas ar 1.grupas invaliditāti un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieki, kuriem tiks indeksēts viss pensijas apmērs.

Šogad, indeksējot vecuma pensijas, tiks piemēroti dažādi indeksi, kas būs atkarīgi no apdrošināšanas stāža - jo lielāks stāžs, jo lielāks indekss tiks piemērots. Cilvēkiem ar apdrošināšanas stāžu līdz 29 gadiem pensiju pārskatīšanā piemēros indeksu 1,0590, cilvēkiem ar stāžu no 30 līdz 39 gadiem piemēros indeksu 1,0655, bet cilvēkiem ar apdrošināšanas stāžu no 40 gadiem - 1,0720.