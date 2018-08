"Turklāt attīstītājs it kā mutiski piedāvājis izbūvēt jaunu ceļu, kad projekts tiks saskaņots un būvniecības process jau uzsākts. Taču nekādas formālas vienošanās par to nav, kā arī nekur netiek noteikts pienākums attīstītājam to darīt. Līdz ar to "labākajā gadījumā" pastāv iespēja, ka mans un tuvumā atrodošos uzņēmumu bizness kļūs par ķīlniekiem "Lidl" teritorijā," stāstīja uzņēmējs.