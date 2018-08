TVNET tests: Opel Insignia Country Tourer

Opel Insignia universāļa paaugstināts modelis sliktiem ceļa apstākļiem. Aizsardzību pret dabas elementiem un zirgābolu čupām nodrošina par 2,5 cm lielāks klīrenss, standarta 18 collu diski, papildus apakšdaļas aizsardzība un žanra klasika, proti, paši "gumijnieki" - nekrāsotas plastmasas aizsargmoldingi bamperiem, sliekšņiem un arkām. Atšķirībā no pirmā Country Tourer izlaiduma, kam bija rezervēti tikai jaudīgākie dzinēji, aktuālais medību modelis pieejams ar gandrīz tiem pašiem motoriem kā Insignia Sports Tourer, izņemot 1,6 litru dīzeli. Pēc Opel domām, mežā jābrauc ar kārtīgu divlitru dzinēju, un pēc iepazīšanās ar tā 210 zirgspēku izpildījumu tam grūti nepiekrist. Country Tourer ir diezgan plašs standartaprīkojums, tāpēc to var uzskatīt par vienu no Insignia sērijas flagmaņiem līdztekus "karstajam" GSI. Starp citu, sporta versijai pietaupīto 260 zirgspēku turbomtoru komplektā ar 4x4 piedziņu un 8 pakāpju "automātu" var dabūt arī lauku Insignia.