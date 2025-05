Katrs ceturtais autovadītājs mēdz braukt nepiesprādzējies, vēsta pētījums

Pētījums atklāj, ka ir samazinājies to autovadītāju skaits, kuri mēdz braukt bez drošības jostas - ja 2023.gadā tādi bija 33%, pērn - 32%, tad šogad - 26%.

Ar drošības jostu nelietošanu visbiežāk grēko autovadītāji vecumā no 18 līdz 29 gadiem (31%) un vecumā no 30 līdz 39 gadiem (30%), savukārt, apzinīgākie ir autovadītāji vecumā no 60 līdz 74 gadiem - šajā vecuma grupā tikai 19% atzinuši, ka mēdz nelietot drošības jostu.