Latvija atbalsta atteikšanos no pulksteņa rādītāju grozīšanas divreiz gadā, saglabājot vasaras laiku

Viņš stāstīja, ka Eiropas Ziemeļu reģionā aizvien vairāk nostiprinās pozīcija, ka būtu jāatsakās no pulksteņu grozīšanas divas reizes gadā. Tāpēc otrdien arī valdība apstiprināja pozīciju, ka turpmāk vairs negrozītu pulksteņu rādītājus, bet paliktu pie vasaras laika.

Ašeradens gan nevarēja prognozēt, kad ES varētu lemt par atteikšanos no laika maiņas, bet tas nenotikšot tik drīz. Ministrs prognozēja, ka tas varētu būt tuvāko gadu jautājums. "Eiropas Komisija ar šo jautājumu sāks strādāt šogad un, iespējams, nākamgad redzēsim piedāvājumu," sacīja ministrs.

Ekonomikas ministrijā (EM) aģentūrai LETA stāstīja, ka Latvija atbalsta vienotu dalībvalstu atteikšanos no divkāršās laika maiņas jeb pārejas uz vasaras laiku un atpakaļ, ja vasaras laiks ES vienoti tiks noteikts kā pamatlaiks, kas netiek grozīts un tiks nodrošināta harmonizēta pieeja visā ES. "Šāds lēmums būtu optimāls ņemot vērā Latvijas ģeogrāfisko stāvokli un ievērojot pozitīvo vasaras laika ietekmi - ekonomiskā aktivitāte, veselības uzlabošanās -, par ko liecina arī EM apzināto Latvijas nevalstisko organizāciju, institūciju un uzņēmēju paustais viedoklis," atzina ministrijā.

No 1996.gada ES dalībvalstīs noteikta vienota vasaras laika skaitīšana - no marta pēdējās svētdienas līdz oktobra pēdējai svētdienai. Kopējais ES tirgus, transporta tīkli un telekomunikācijas vairs neļauj kaut vienai dalībvalstij skaitīt laiku atšķirīgi no pārējām.