Traģiskākās tiltu katastrofas pasaulē pēdējo simts gadu laikā

1957.gada 4.decembrī biezā miglā uz dzelzceļa tilta Londonas rajonā Luisemā sadūrās divi vilcieni, jo viens no vadītājiem sliktās redzamības dēļ nepamanīja "stop" signālu. Nelaimes gadījumā dzīvību zaudēja 90 cilvēki, bet vēl gandrīz 200 tika ievainoti. Mēnesi pēc notikušā tilts tika pārbūvēts un uz tā atsākās satiksme.

1981.gada 17.jūlijā Kanzassitijas viesnīcas "Hyatt Regency Hotel" otrajā un ceturtajā stāvā, neizturot viesu svaru, sabruka pārejas, kas savienoja plašās ēkas daļas. Abas pārejas, uz kurām atradās cilvēki, uzgāzās virsū pārpildītajai deju zālei viesnīcas pirmajā stāvā. Traģiskajā negadījumā mira 114 cilvēki, un tā tiek uzskatīta par vienu no briesmīgākajām būvniecības katastrofām ASV.

1983.gada 5.jūnijā no Rostovas uz Maskavu devās kruīza kuģis "Aleksandr Suvorov", kurā atradās 395 cilvēki. Kuģis centās izbraukt zem Uļjanskas tilta pa nepareizo eju, kas bija pārāk zema. Rezultātā kuģis ietriecās tiltā, uz kura tobrīd atradās kravas vilciens. Glābēju laivas kuģi sasniedza pēc 40 minūtēm. Katastrofā gāja bojā 177 cilvēki, un izmeklēšanas komisija pie notikušā vainoja nolaidību. Kuģis vēlāk tika atjaunots un turpināja uzņemt pasažierus.

1998.gada 3.jūnijā netālu no Ešedes ciema Vācijā ātrvilciens, kas traucās ātrumā 200 kilometri stundā, defektīva riteņa dēļ noskrēja no sliedēm, un sadursmē sagruva tuvējais satiksmes tilts. Nelaimes gadījumā bojā gāja 101 cilvēks, bet vēl apmēram simt cilvēki tika ievainoti. Tā ir viena no traģiskākajām vilcienu katastrofām Vācijas vēsturē.