Kā sabiedrotais ASV iznīcināja mūsu uzņēmēju iespējas Irānā

Irānas jautājums jau izsenis ir bijis viens no galvenajiem pasaules politikā. Tās programma kodolieroču iegūšanai ir piesaistījusi ne vienas vien valsts uzmanību un likusi lauzt ne mazumu šķēpu. Par laimi, smagu sarunu rezultātā 2015. gadā vadošās pasaules valstis panāca vienošanos ar Irānu par tās kodolmateriālu ražošanas infrastruktūras ierobežošanu. Šīs vienošanās ietvaros, kuru pilnajā nosaukumā dēvē par Kopējo Visaptverošo rīcības plānu (jeb JCPOA), lielvaras apņemas atcelt Irānai piemērotās sankcijas enerģētikas, atsevišķu ražošanas sektoru, finanšu un citās nozarēs.

Principā – Irānai tiek atļauts pilnvērtīgi funkcionēt globālās ekonomikas ietvaros apmaiņā pret atteikšanos no ambīcijām iegūt kodolieročus.

Tas bija vismaz septiņas reizes vairāk nekā ekonomiskā izaugsme kodolvienošanās noslēgšanas gadā – 0,9%-1.6% (arī aptuvens skaitlis). Irāna likās veidojamies par vienu no lielākajiem 21. gadsimta ekonomiskajiem veiksmes stāstiem, kuriem ir potenciāls kardināli mainīt valsts iedzīvotāju ikdienu. Tomēr šī idille nebija ilga, jo jau pēc trim gadiem jaunais ASV prezidents Donalds Tramps izlēma, ka no «kodolvienošanās» jāaiziet.

Papildus aiziešanai ASV arī paziņoja, ka pret Irānu tiek atjaunotas iepriekš iesaldētās sankcijas un administrācija Vašingtonā grasās nākt klajā ar pavisam jaunu sankciju paketi. To izdarot, Tramps pārvilka svītru cerībām par ārējo uzņēmumu veiksmīgu darbību Irānā. Ņemot vērā ASV ekonomisko spēku mūsdienu pasaulē, milzīgo ietekmi globālajā finanšu sistēmā un sankciju vēršanos arī pret citām valstīm, kuras sadarbojas ar Irānu, Eiropas uzņēmumi sāka bēgt no Irānas tikpat ātri, cik atnāca.

Lai gan Latvija atrodas salīdzinoši tālu no Irānas, tomēr kas mūsdienu globālajā laikmetā īsti ir «tālu»? Šajā gadījumā arī Irāna izrādījās mums daudz tuvāk, nekā varēja likties. Īpaši tādēļ, ka tieši gadu pirms Irānas sankciju atcelšanas Latvijas uzņēmēji sāka saskarties ar Krievijas pārtikas tirgus zaudējumu. Iemesls tam bija pavisam vienkāršs – 2014. gada notikumi Ukrainā un Eiropas Savienības piemērotās sankcijas Maskavai.

Lai gan tā varētu nešķist no pirmā acu uzmetiena, Irāna ir uzskatāma par vienu no lielākajām reģiona ekonomikām. Neskatoties uz ilgstoši piemērotajām sankcijām, valsts ir iemācījusies lielāko daļu patēriņa produktu saražot pati un aizstāt no ārienes ievestās ražošanas izejvielas.