Nedēļa pasaules fokusā: protesti Rumānijā, Ebola un liras kritiens

Gaznī pilsēta ir uzskatāma par ļoti stratēģiski svarīgu, jo caur to stiepjas apļveida ceļš, kurš savieno visu valsti. Valdība jau ilgstoši ir daudzus šā ceļa posmus zaudējusi teroristiskajiem pretiniekiem un cīnās par to atgūšanu. Tas ir vitāli svarīgi, jo efektīvai valsts militārai aizsardzībai no «Taliban» teritoriālajiem tīkojumiem ir nepieciešama ātra karavīru pārvietošana no vienas valsts puses uz citu. Gaznī atbrīvošana vieš cerības, ka svaru kausi cīņā pret talibiem atkal varētu nosvērties Afganistānas valdības un tās atbalstošo ASV sabiedroto pusē. Tas savukārt varētu būt nozīmīgs pavērsiens cīņā pret terorisma izplatību pasaulē.