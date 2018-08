TM: Jārod iespēja palīdzēt personām, kuras izjūt seksuālu interesi par bērniem

Plāna projektā norādīts, ka VM jau 2015.gadā tika uzdots izstrādāt grozījumus Ārstniecības likumā, paplašinot to institūciju loku, kas saņem informāciju par iespējamiem bērna tiesību pārkāpumiem. Šobrīd likumā ir noteikts, ka gadījumos, kad ārstniecības iestāde sniedz palīdzību nepilngadīgiem pacientiem un ir pamats uzskatīt, ka pacients cietis no pienācīgas aprūpes un uzraudzības trūkuma vai cita bērnu tiesību pārkāpuma, ārstniecības iestāde nekavējoties, bet ne vēlāk kā 12 stundu laikā paziņo par to Valsts policijai (VP). Ņemot vērā VP kompetenci, un to, ka ne visi bērna tiesību pārkāpumi sasniedz tādu kaitīguma pakāpi, lai tos kvalificētu kā administratīvus pārkāpumus vai noziedzīgus nodarījumus, ir nepieciešams paplašināt to institūciju loku, kas saņem informāciju par iespējamiem bērnu tiesību pārkāpumiem.