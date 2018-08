Vai iespējams jauns Molotova-Ribentropa pakts?

Minētais iekšpolitiskais spiediens būtiski ierobežo pašreizējo ASV ārpolitikas veidotāju spēju novirzīties no valsts globālās stratēģijas pamatuzstādījumiem, no kuriem viens no elementiem ir jau iepriekš minētais mēģinājums novērst kādas valsts dominanti pār Eirāziju. Tādejādi, Trampa mēģinājumus veidot dialogu ar Krieviju ar bažām uztvert nevajadzētu.